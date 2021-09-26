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«Красивые»: Стриженова посмотрела с внуком развод Президентского караула

Юлия Курганова

Общество
«Красивые»: Стриженова посмотрела с внуком развод Президентского караула
Фото: instagram.com/strizhenovae/?hl=ru

Телеведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром сводила внука Петра в центр Москвы, где они увидели храмы и развод Президентского караула у стен Кремля.

Для прогулки знаменитость облачилась в белоснежное пальто, которое дополнила платком в тон и бархатными сапогами синего цвета. Дедушка посадил внука на плечи, чтобы ему было лучше видно площадь.

— Наблюдали развод Президентского караула! На лошадях, в парадной форме, с живым военным оркестром, с парадными выстрелами… Петя так и не понял почему ему не дали покататься на лошади! Впечатлений море и дождь не помеха — можно нырнуть в музей Московского кремля, — поделилась телеведущая с поклонниками видео на своей странице в Instagram.

Фанаты восхитились семейными кадрами. Многие одарили комплиментами Петю и его бабушку.

«Представляю эмоции Пети!»; «А внук то, копия дедульки!»; «Любуюсь вашей дружной семьей!»; «Красивые»; «Обожаю вас Екатерина! Пример для всех женщин»; «Элегантная женщина», — прокомментировали пост пользователи.

Стриженова поделилась фото с мужем, дочерью и внуком. Наследница звездной пары прилетала из Нью-Йорка, где она проживает. Родственники устроили вместе с друзьями посиделки в ресторане, пригласив самых близких, чтобы отметить день рождения мужа Стриженовой, которому исполнилось 52 года.

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