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Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Юлия Курганова

Спорт
Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе
Фото: instagram.com/usykaa /

Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Бой состоялся на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне, он продлился 12 раундов. По итогам поединка судьи признали 34-летнего украинца победителем.

Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Джошуа не смог одержать победу всего во второй раз за карьеру, на его счету 24 победы (22 — нокаутом).

Подмосковные боксеры примут участие в чемпионате мира среди военнослужащих. В соревнованиях регион представят Володя Мнацаканян и Константин Опольский из Ногинска, Екатерина Пальцева из Подольска, Овик Оганнисян и Раджаб Раджабов из Одинцовского округа, Дмитрий Двали из Балашихи, Алексей Семыкин из Электростали и Саадат Далгатова из Пушкинского округа.

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