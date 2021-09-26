Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Фото: instagram.com/usykaa /

Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Бой состоялся на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне, он продлился 12 раундов. По итогам поединка судьи признали 34-летнего украинца победителем.

Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Джошуа не смог одержать победу всего во второй раз за карьеру, на его счету 24 победы (22 — нокаутом).

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