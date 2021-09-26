Синоптик пообещал золотую осень на следующей неделе в Европейской России

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Антициклон на следующей неделе принесет в центр европейской части России малооблачную погоду без осадков, наступит золотая осень. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По прогнозам Росгидромета, с понедельника, 27 сентября, над центром Европейской России будет распространяться мощный, хорошо выраженный антициклон. В понедельник хоть и облачно, но с просветами и дождь небольшой, местами. Во вторник, 28 сентября, будет облачно с прояснениями, в среду, 29 сентября, еще больше. Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков. Золотая осень — это не теплая погода, это удовольствие от красок, — рассказал он.

Синоптик добавил, что днем температура будет составлять плюс 10-12 градусов, а ночью опустится до 0-5 градусов. Вильфанд также сказал, что не исключает ночных заморозков, передает РИА Новости.

Подобие бабьего лета пообещали москвичам на следующей неделе. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что в начале следующей недели в Москве ожидаются дожди. Ночные температуры поднимутся до плюс 8–10 градусов, а дневные — до плюс 9–10 градусов.