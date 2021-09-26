Юрист назвал самую «ходовую» фразу мошенников, заставляющую им поверить

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Есть фраза, с помощью которой у телефонных мошенников легко получается довести свой замысел до конца. Злоумышленник произносит ее в тот момент, когда забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием жертвы. Эта фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Звучит она следующим образом: «На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».

Эксперт отметил, что эти слова по какой-то причине лишают многих людей бдительности и располагают к мошенникам, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы «банкиры» смогли заметить эту «активность».

Юрист предупредил, что, как только человек слышит данную фразу, нужно сразу класть трубку, передает агентство «Прайм».

Юрист раскрыл способы обмана россиян мошенниками «на ровном месте». Он отметил, что часто встречается звонок с подменного номера, когда потенциальная жертва слушает голос робота, который после «убедительной» информации переключает человека на якобы сотрудника банка.