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Синоптики сообщили москвичам о пасмурной и дождливой погоде 26 сентября

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили москвичам о пасмурной и дождливой погоде 26 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 26 сентября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохраняется пасмурная и сырая погода. Атмосферное давление немного подрастет, как и содержание кислорода. Температура воздуха в пределах привычных значений.

Здоровые люди в такую погоду могут испытывать только психологический дискомфорт, а людям метеозависимым придется нелегко. При высокой влажности воздуха могут напомнить о себе больные суставы. Обостряются хронические болезни бронхов и легких, растет число простудных заболеваний. У людей с болезнями сердца и сосудов могут проявиться такие симптомы, как общее недомогание, головные боли или «скачки» артериального давления. Нужно выполнять рекомендации лечащего врача.

Подобие бабьего лета пообещали москвичам на следующей неделе. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что в начале следующей недели в Москве ожидаются дожди. Ночные температуры поднимутся до плюс 8–10 градусов, а дневные — до плюс 9–10 градусов. Осадки прекратятся во вторник, 28 сентября.

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