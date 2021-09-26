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«Невероятная»: Пелагея показала образ для концерта в Кремле

Юлия Курганова

Общество
«Невероятная»: Пелагея показала образ для концерта в Кремле
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Певица Пелагея сообщила подписчикам, что выступила на концерте в Кремле. Она приняла участие праздновании 50-летия спортивной школы «Самбо-70». Артистка запечатлелась в знаменитых «золотых» гримерках, где звезды готовятся к выступлениям.

Знаменитость облачилась в пышное платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Наряд украшен кожаным поясом-корсетом, который подчеркнул талию певицы. Укладка с кудряшками и макияж с акцентом на глаза дополнили ее образ.

Фанаты восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами.

«Невероятная»; «Нежная, чистая, светлая душа наша»; «Чудесный образ! Русская красавица»; «Просто царица»; «Пелагея, вы такая красивая»; «Поет изумительно, одевается со вкусом»; «Бесподобное платье», — написали поклонники.

Пелагея опубликовала фото с дочкой в одинаковых платьях. Фанаты звезды единодушно отметили, что наряды им очень идут, и осыпали маму с дочкой комплиментами.

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