Мешки под глазами и проблемы в дружбе: таролог назвала способы распознать порчу

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В порыве гнева некоторые люди оказываются способны навести на другого человека порчу или сглазить его. О том, как распознать на себе сглаз, рассказала таролог и хиромант Галина Янко.

По ее словам, первым признаком являются скомканные волосы на голове и мешки под глазами. Кроме того, немаловажно обращать внимание на свою рассеянность и неаккуратность. Если у человека все валится из рук, вероятно, на него навели порчу.

Поводом для опасений также могут быть плохие сны и проблемы в общении. Если люди начинают необоснованно отворачиваться от человека, вероятно, его аура была загрязнена.

Таролог подытожила, что неожиданная болезнь и разорение тоже бывают признаками сглаза.

— Даже может быть так, что в сумке найдешь иголку. Все это признаки того, что надо обратиться к профессиональным магистрам. С богом, берегите себя, — рассказала хиромант Пятому каналу.

От утренних часов зависит, как именно человек будет ощущать себя весь оставшийся день. Чтобы он прошел хорошо, достаточно очистить карму с помощью пяти несложных советов.