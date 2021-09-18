Названы пять советов, как утром очистить свою карму

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От утренних часов зависит, как именно человек будет ощущать себя весь оставшийся день. Чтобы он прошел хорошо, достаточно очистить карму с помощью пяти несложных советов.

Утро — прекрасное время для прощения. Необходимо отпустить все накопившиеся до этого обиды и с новыми силами стремиться в новый день. Это поможет достичь внутренней гармонии и спокойствия.

Для хорошего настроения можно сделать небольшое доброе дело незнакомому человеку. Например, уступить место в метро илиперечислить незначительную сумму в благотворительный фонд. При этом главное — не гордиться этим, быть искренним. Тогда это улучшит самочувствие и даст заряд бодрости на весь день.

Беспорядок в доме — беспорядок в мыслях. Уборка в помещении приведет в норму и внутреннее состояние, поможет упорядочить жизнь.

Утром лучше воздержаться от гаджетов. Просмотр телевизора или ленты в социальных сетях отнимает кучу времени и не дает сосредоточиться на действительно важных вещах. Если отказаться от этого, можно почувствовать себя лучше.

Самое важное для очистки кармы — поменять свой образ мыслей. Необходимо мыслить позитивно, ведь именно из них рождаются действия и вся жизнь. Мысль — первопричина всего. И, если она будет светлой и позитивной, то восприятие жизни также сильно улучшится, передает «Пятый канал».

До этого таролог Марианна Абравитова рассказала, что имя ребенка может запрограммировать его на удачу или поражение, поэтому не стоит называть новорожденного наугад. По ее убеждению, фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет» имеет под собой основание. В имени закладываются энергия и сила, которые дают стимул к развитию. Специалист отметила, что отсутствие смысловой нагрузки в имени может необратимо навредить человеку.