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Бывший охранник Бритни Спирс рассказал о тотальной слежке за ней

Полина Долганова

Общество
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал о тотальной слежке за ней
Фото: instagram.com/britneyspears

Один из бывших охранников американской поп-дивы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал, что в течение 13 лет, пока певица находилась под опекой своего отца, за ней велась пристальная слежка.

По словам охранника, отец певицы и его подставная служба охраны записывали аудио из спальни певицы, в том числе и ее разговоры с бойфрендом.

Разговоры звезды, как утверждает Власов, прослушивались с помощью специальных технических настроек. Он также признался, что лично шифровал сообщения певицы и отправлял их ее отцу.

Свои заявления мужчина подтвердил электронными письмами и некоторыми аудиозаписями, на которых слышен голос певицы, передает New York Times.

Отец певицы уже более 12 лет являлся ее опекуном и полностью распоряжался ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки. По неподтвержденным данным, адвокат Спирса направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о пожелании своего доверителя.

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