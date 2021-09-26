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Американский сенатор рекомендовал США сосредоточиться на России и Китае

Полина Долганова

В мире
Американский сенатор рекомендовал США сосредоточиться на России и Китае
Фото: Pixabay

Правительству США стоит сосредоточить внимание на проблемах России и Китая. Такое мнение в своем пресс-релизе высказал американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи.

По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты уже готовы сконцентрироваться на тех сферах противостояния, в которых они могут одержать победу.

— Когда Пентагон оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развертывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились, — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем, — заключил Мерфи.

Он подытожил, что основная угроза, исходящая от РФ, сконцентрирована в ее разведывательных службах и в области кибербезопасности.

До этого глава Северного командования американских вооруженных сил генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия является для Соединенных Штатов Америки главной военной угрозой. Он отметил, что Китай представляет долгосрочную экзистенциальную угрозу, тогда как РФ больше угрожает США в военном плане. Ванхерк особенно отметил такие аспекты вооружения, как бомбардировщики, подводные лодки и крылатые ракеты.

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