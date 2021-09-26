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Зарегистрировать недвижимость на территории РФ теперь можно еще в одном центре госуслуг

Полина Долганова

Город
Зарегистрировать недвижимость на территории РФ теперь можно еще в одном центре госуслуг
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4. Карта всех событий

Поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на недвижимость на территории России стало возможно еще в одном центре «Мои документы». Об этом стало известно в воскресенье, 26 сентября.

Теперь воспользоваться данной услугой можно в офисе по работе с крупными застройщиками и государственными структурами. Он располагается по адресу поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.

Ранее услуга была доступна исключительно во Дворце госуслуг на ВДНХ по адресу проспект Мира, дом 119, строение 71.

Зарегистрировать недвижимое имущество смогут только те москвичи, которые заранее запишутся на сайте mos.ru.

На официальном портале мэра Москвы добавили, что в одном только Дворце госуслуг на ВДНХ соответствующей услугой с 2018 года воспользовались свыше 30 тысяч раз.

С начала текущего года социальные работники оказали почти 20 миллионов услуг жителям столицы, которые находятся на надомном обслуживании. Об этом сообщил в субботу, 18 сентября, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. По его словам, чаще всего социальные работники помогали москвичам с приготовлением пищи и уборкой, сопровождали их на прогулку.

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