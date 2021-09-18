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Около 20 миллионов услуг получили жители Москвы от социальных работников

Анастасия Волоснова

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Около 20 миллионов услуг получили жители Москвы от социальных работников
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С начала текущего года социальные работники оказали почти 20 миллионов услуг жителям столицы, которые находятся на надомном обслуживании. Об этом сообщил в субботу, 18 сентября, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, чаще всего социальные работники помогали москвичам с приготовлением пищи и уборкой, сопровождали их на прогулку.

— Благодаря новому подходу к организации социального обслуживания соцработники стали больше времени проводить с человеком, а не заниматься в основном доставкой продуктов и товаров, как это было ранее, — добавил Стружак.

Получить социальное обслуживание на дому москвичи могут после обращения в столичный центр госуслуг «Мои документы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.

Он отметил, что столичные власти волновались, когда начинали реализацию данной программы. Однако отремонтированные медицинские учреждения показали, что такой проект нацелен на успешный результат.

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