Нарышкин назвал доклад разведки США о происхождении COVID-19 политизированным

Фото: Администрация президента РФ

Доклад американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции содержит в себе политизированные оценки, которые выглядят непрофессионально. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

— Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально, — цитирует Нарышкина RT.

Директор разведки связал сомнительные, по его мнению, утверждения Штатов с кризисом, который вызван попытками политизировать американскую разведку.

25 августа разведка подготовила доклад о происхождении коронавируса для президента США Джо Байдена. В нем нет четких выводов. По информации источников, авторы доклада не смогли прийти к единому мнению. До сих пор неизвестно, заразился ли COVID-19 первый человек от летучей мыши или же вирус пришел из китайской лаборатории.