СМИ: Разведка доложила Байдену о происхождении коронавируса

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Разведка подготовила доклад о происхождении коронавируса для президента США Джо Байдена. В нем нет четких выводов. Об этом в среду, 25 августа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации источников, авторы доклада не смогли прийти к единому мнению. До сих пор неизвестно, заразился ли COVID-19 первый человек от всем известной летучей мыши, или же вирус пришел из китайской лаборатории.

23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, когда будет готов доклад о происхождении коронавируса. Байден ознакомился с ним во вторник.

12 августа руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек заявил, что «нулевой» пациент мог заразиться COVID-19 в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

Одной из возможных гипотез является то, что сотрудник заразился коронавирусом в полевых условиях при взятии проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит с летучей мыши на человека. При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, заключил Эмбарек.

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.