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Псаки назвала дату готовности доклада о происхождении COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Псаки назвала дату готовности доклада о происхождении COVID-19
Фото: whitehouse

Американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса во вторник, 24 августа. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

— На самом деле это будет завтра — пометьте в ваших календарях, — рассказала она.

Президент страны Джо Байден, по ее словам, первым изучит выводы специалистов из полной версии доклада. Общедоступная редакция будет готова через несколько дней, приводит слова Псаки Reuters.

12 августа руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек заявил, что «нулевой» пациент мог заразиться COVID-19 в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

Одной из возможных гипотез является то, что сотрудник заразился коронавирусом в полевых условиях при взятии проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит с летучей мыши на человека. При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, заключил Эмбарек.

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.

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