В России выявили 22 498 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в оперштабе Москвы.

Отмечается, что 7,8 процента заболевших не имели клинических проявлений вируса.

За день в стране также зафиксировали 805 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровел 13 671 гражданин.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3275 пациентов с коронавирусом.

COVID-19 может стать сезонным заболеванием при наличии у россиян коллективного иммунитета на уровне 80 процентов. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, к настоящему моменту прививку от коронавирусной инфекции сделали около 40 миллионов россиян. Еще 7,3 миллиона человека переболели.