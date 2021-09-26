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Столичные врачи вылечили от коронавируса 1213 человек за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 1213 человек за сутки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1213 человек за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии в городе полностью выздоровели 1 482 416 пациентов.

За последние сутки в столице выявили 3275 новых случаев заболевания COVID-19. За день в медицинские учреждения были госпитализированы 767 человек. 69 москвичей скончались. По состоянию на 26 сентября на аппарате искусственной вентиляции легких находится 342 человека.

В Москве и Московской области, скорее всего, не придется в грядущий осенне-зимний период столкнуться с частыми тяжелыми случаями COVID-19. Летальность от коронавируса не увеличится, и он будет переноситься не тяжелее других инфекций группы ОРВИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

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