Фото: Администрация президента РФ

Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ президента Российской Федерации Владимира Путина, действуя по канонам лжи. Такое мнение в воскресенье, 26 сентября, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И, безусловно, они всегда действуют по известным канонам чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили, — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

До этого американский режиссер и сценарист Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин предотвратил превращение страны в вассала США.

Путин стал противостоять олигархам, если бы не он, то Россию бы уничтожили и превратили в вассала Америки, подчеркнул Стоун. Для мира, по словам сценариста, это было бы плохо, так как Вашингтон превратился бы в тирана, но ни у кого не должно быть слишком много власти.