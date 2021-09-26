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Песков выразил надежду, что США не введут такую «глупость», как санкции против россиян

Полина Долганова

Политика
Песков выразил надежду, что США не введут такую «глупость», как санкции против россиян
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что такая «глупость», как новые санкции против граждан РФ, введена не будет. Об этом он заявил в воскресенье, 26 сентября, в эфире телеканала «Россия 1».

— Конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается, — сказал представитель Кремля.

По его словам, санкции против россиян нанесут сокрушительный вред по тем договоренностям, которые были оговорены в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Песков добавил, что, если санкции будут введены, российская сторона ответит на них мудро.

Пресс-секретарь главы государства убежден, что Путин, который формулирует в стране основные направления внешней политики в соответствии с Конституцией, примет правильные решения по этому вопросу.

23 сентября сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий введение санкций в отношении 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека. В списке есть журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

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