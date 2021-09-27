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Глава Pfizer рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Глава Pfizer рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии
Фото: pixabay.com

Мир после конца пандемии может уже через год вернуться к нормальной жизни, но для этого необходима ежегодная вакцинация. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла.

— Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации, — рассказал он телеканалу ABC.

Он отметил, что появятся вакцины, действующие минимум год. Из-за этого понадобится ежегодная ревакцинация.

Кроме того, он сообщил, что вскоре передаст американским регуляторам информацию об исследованиях вакцин Pfizer на детях 5-11 лет. Препараты безопасны и эффективны для данной возрастной категории, передает РИА Новости.

До этого главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи сообщил, что для полноценной защиты организма от коронавируса возможно придется увеличить количество доз вакцины до трех. Он отметил, что такая мера может быть применена как минимум к мРНК вакцинам. К ним относится препарат от компании Pfizer, например. По словам советника, такие вакцины сначала следует применять стандартным способом — ввести два компонента, а срок между ними — от двух до трех недель. Третий компонент Фаучи предлагает вколоть спустя несколько месяцев.

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