Эксперт назвала факторы, увеличивающие риск смерти из-за коронавируса

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Тяжелое течение коронавируса и даже смерть от него могут увеличить несколько факторов. Среди них генетические болезни, сопутствующие и внутрибольничные заболевания, курение, а также цитокиновый шторм. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

На более тяжелую переносимость инфекции влияет набор из трех генов — МАРТ, PIGN и CCR5, сообщила она. Причем первый еще и способен вызвать неврологические осложнения.

— Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, — рассказала эксперт в интервью «Радио Sputnik».

Курение, различные инфекции внутри больницы также увеличивает риск развития тяжелой формы COVID-19. Ведь при внезапной заболеваемости другим недугом необходимо еще и успеть подобрать правильное лечение для уже ослабленного коронавирусом организма.

Есть и признаки, которые указывают на опасность для пациента.

— Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина, — резюмировала Баранова.

До этого эпидемиолог предупредил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. По его словам, коллективного иммунитета в России удастся добиться с помощью двух факторов: вакцинации и естественных заболеваний.

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