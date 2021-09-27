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Кабмин поручил усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Полина Долганова

Общество
Кабмин поручил усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России планируется проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее распоряжение различным ведомствам направил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Из протокола совещания у зампреда правительства следует, что социально незащищенным категориям россиян будут компенсировать подорожание ЖКУ, учитывая рост тарифов инфляции. Поручение реализовать данный план было направлено Министерствам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, труда и социальной защиты населения, экономического развития, а также Министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе.

В ФАС подтвердили, что поручение поступило в ведомство, однако его главным исполнителем назначено Министерство строительства. Остальные ведомства будут выступать соисполнителями, пишет газета «Известия».

До этого россиянам объяснили потенциальные изменения тарифов из-за реформы ЖКХ. Так, по словам представителя инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, из-за грядущей реформы возможно понижение тарифов по ряду направлений. Это, по его мнению, может произойти, если поменяется система заключения договоров в электронном виде с различными организациями. Специалист уточнил, что в ряде других направлений возможно и повышение тарифов из-за капитальных вложений.

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