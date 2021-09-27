Сервис Russpass предложил маршруты по Москве ко Всемирному дню туризма

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сервис Russpass представил более 60 авторских маршрутов по достопримечательностям Москвы к понедельнику, 27 сентября, когда отмечается Всемирный день туризма.

«На берегах Химкинского водохранилища» — это пять интересных локаций в доли от центра столицы. Москвичей ждут прогулки по паркам «Северное Тушино» и «Покровское-Стрешнево». Кроме того они смогут увидеть шлю и побывать на подлодке.

Маршрут «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма» позволит узнать о создании уникальных коллекций произведений искусства столицы. Все желающие смогут увидеть Дом Пашкова, Российскую государственную библиотеку, памятник Федору Достоевскому и другие культурные объекты города.

Беговой маршрут «Полумарафон «Моя столица» организовали по живописному району Москвы от Университетской площади до киностудии «Мосфильм». Кроме того, участники данной прогулки смогут побывать на смотровой площадке Воробьевых гор.

Прогулка «Невероятные приключения на Пресне» — это долгий маршрут о завтраках в разных странах с посещением башни «Федерация».

Маршрут «Загадки парка «Коломенское» проводит москвичей по музею-заповеднику «Коломенское» на берегу Москвы-реки, а маршрут «Через скверы к звездам» — по переулкам Пресненского района и музею современного искусства Зураба Церетели, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Цифровой туристический сервис Russpass также подготовил три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно». Так, предлагается маршрут «По аллеям Царицына», маршрут «Пять веков Царицына» и маршрут «Сказочные оранжереи Царицына».