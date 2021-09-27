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Портал «Узнай Москву» представил детский маршрут по ВДНХ

Анастасия Волоснова

Город
Портал «Узнай Москву» представил детский маршрут по ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» жителям столицы представили детский маршрут по ВДНХ. Об этом в субботу, 27 сентября, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Прогулка для детей включает в себя павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты.

— Прогулка проходит в сопровождении сказочных персонажей, благодаря чему детям будет не скучно изучать историю любимого города, — отметили в пресс-службе.

Участникам экскурсии расскажут историю появления арки главного входа на ВДНХ. Кроме того, юные москвичи узнают интересные факты об архитектурных объектах выставочного комплекса. Все желающие также пройдут через площадь Промышленности и павильон «Космос» и павильон «Космос», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ зовет посетителей на бесплатные мероприятия: экскурсии, лекции и детский спектакль. В субботу, 25 сентября, состоится лекция «Зверь — не зверь». Лекция «Вышла змея из рая гулять» пройдет на следующий день, 26 сентября.

В последнее воскресенье сентября юные посетители центра «Слово» приглашаются на спектакль «Ужасная миссис Мерфи». Два актера с помощью кукол, игровых предметов, музыкальных инструментов и интерактивного видео расскажут историю о загадочном библиотекаре, которая раньше работала в разведке.

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