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МБМ подготовил учебную программу по социальному предпринимательству

Анастасия Волоснова

Город
МБМ подготовил учебную программу по социальному предпринимательству
Фото: Pexels

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) представил образовательную программу по социальному предпринимательству о лучших практиках социального бизнеса. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проект «Социальное предпринимательство — 2021» откроется 30 сентября. Он будет проходить в онлайн-формате на портале mbm.mos.ru с несколькими вебинарами 5 и 6 октября.

— Эксперты расскажут, как привлекать в бизнес дополнительные источники финансирования, какими способами можно продвигать социальные проекты и где повышать свой профессиональный уровень, — отметил Алексей Фурсин.

По его словам, участники программы также узнают о мерах государственной поддержки в данной сфере.

Однодневный форум будет состоять из двух сессий: «От проекта к социальному предпринимательству» и «Секреты ведения прибыльного социального бизнеса», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более 100 тысяч московских предпринимателей обратились за поддержкой в Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с начала 2021 года. А за все время существования организации за помощью обратились почти 1,1 миллиона раз, сообщила ранее заместитель мэра столицы в правительстве города Наталья Сергунина.

В среду, 15 сентября, Наталья Сергунина рассказала, что центр «Мосволонтер» открыл для москвичей школу тренеров «Обучай». В учреждении будет проходить подготовка волонтеров, которые в будущем смогут сами преподавать основы добровольчества.

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