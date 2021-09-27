Росреестр поставил на кадастровый учет две школы и детский сад в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, 8А Карта всех событий

На кадастровый учет были поставлены две школы и детский сад в Новой Москве. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал столичный Росреестр.

Детский сад находится по адресу поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 8а. Его площадь составляет четыре тысячи квадратных метров, он рассчитан на 350 детей.

— За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию около 200 объектов социнфраструктуры. Их большая часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят и инвесторы, — уточнил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Школа расположена по адресу Чечерский проезд, дом 122, корпус 4. Площадь здания составляет 15 тысяч квадратных метров, оно рассчитано на 825 учащихся.

При этом пристройку площадью 9,5 тысячи квадратных метров возвели в рамках реконструкции старого здания школы № 2079 в поселке Знамя Октября, дом 40, строение 1.

— В свою очередь социальная инфраструктура не отстает, а наполнение поселений учебными заведения отвечает всем требованиям планировки районов. В Новомосковском административном округе только за сентябрь Росреестром учтены сразу пять образовательных объектов, — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

При этом руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил о создании удобных кабинетов в школах. Для детей организовывают библиотеки, компьютерные классы, медиатеки.

— Таким образом формируется комфортная и доступная среда для учеников, преподавателей, пациентов и медицинского персонала, соответствующая самым строгим требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, — отметил Жидкин.

— Новая Москва демонстрирует стремительные темпы развития. В свою очередь социальная инфраструктура не отстает, а наполнение поселений учебными заведениями отвечает всем требованиям планировки районов. В Новомосковском административном округе только за сентябрь Росреестром учтены сразу пять образовательных объектов, — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Ховрино началось строительство нового учебного корпуса с отделением для дошколят. Школа разместится по адресу улица Фестивальная, 16а. В ней предусмотрено вертикальное зонирование.