Москвич лишился полумиллиона рублей загадочным образом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Страстной бульвар, 13А Карта всех событий

Москвич обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег, но позже отказался писать заявление. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Мужчина, проживающий в доме на Страстном бульваре, обнаружил, что из его шкафа пропало полмиллиона рублей, и обратился в полицию. Эти деньги он откладывал на покупку машины.

Приехав на вызов, полицейские не обнаружили следов взлома. Мужчина в свою очередь отказался писать заявление, сославшись на то, что, вероятно, сам переложил деньги в другое место и просто забыл об этом.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

21 сентября представитель линейного отдела МВД России капитан полиции Александра Маклакова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона на станции метро «Киевская». Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области. Он признался в содеянном.