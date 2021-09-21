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Полиция раскрыла кражу на станции московского метро «Киевская»

Анастасия Волоснова

Происшествия
Полиция раскрыла кражу на станции московского метро «Киевская»
Фото: МВД
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона на станции метро «Киевская». Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

Сотрудник охраны Киевского вокзала обратился в полицию с сообщением о пропаже телефона. Смартфон исчез с его рабочего места у рамок интроскопа в зале пригородного сообщения. Сумма ущерба составляет 15 тысяч рублей.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в преступлении в зале ожидания. Ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области признался в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

20 сентября в МВД сообщили о задержании подозреваемого в разбое и серии краж из магазинов и организаций в Москве. По предварительной информации, задержанный взломал замок, а после проник в обувной магазин на Тверской улице.

До этого «ВМ» рассказали, что оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении дорогостоящего оборудования с чердаков жилых домов в Зеленограде. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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