Полиция раскрыла кражу на станции московского метро «Киевская»

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Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона на станции метро «Киевская». Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

Сотрудник охраны Киевского вокзала обратился в полицию с сообщением о пропаже телефона. Смартфон исчез с его рабочего места у рамок интроскопа в зале пригородного сообщения. Сумма ущерба составляет 15 тысяч рублей.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в преступлении в зале ожидания. Ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области признался в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

20 сентября в МВД сообщили о задержании подозреваемого в разбое и серии краж из магазинов и организаций в Москве. По предварительной информации, задержанный взломал замок, а после проник в обувной магазин на Тверской улице.

До этого «ВМ» рассказали, что оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении дорогостоящего оборудования с чердаков жилых домов в Зеленограде. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».