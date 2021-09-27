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Столичный сервис Russpass представил маршруты по пяти городам России

Анастасия Волоснова

Общество
Столичный сервис Russpass представил маршруты по пяти городам России
Фото: Pixabay

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты путешествий по пяти городам России: Москве, Казани, Ростову-на-Дону, Костроме и Воронежу. Предложения для путешественников подготовили ко Всемирному дню туризма, 27 сентября.

Маршрут «Я покажу тебе Москву» продемонстрирует всем желающим восемь мест в историческом центре города. Гости и жители столицы смогут увидеть ансамбль Кремля, памятник князю Владимиру на Боровицком холме и другие достопримечательности.

Путешествуя по столице Татарстана, можно воспользоваться маршрутом «Казань по-царски: кареты, башни и дворцы». Гостям города покажут мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике и Дворец земледельцев.

Прогулка «Воронеж: три стихии» включает в себя осмотр корабля «Гото Предестинация», а также променад у памятника котенку с улицы Лизюкова и посещение Музея нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина.

Маршрут «Костромской романс» представит музей-заповедник «Костромская слобода», пожарную каланчу, Гостиный двор. А маршрут «Утро в большом городе» по Ростову-на-Дону познакомит туристов с рекой Дон, откроет панорамы города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Цифровой туристический сервис Russpass также подготовил три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно». Так, предлагается маршрут «По аллеям Царицына», маршрут «Пять веков Царицына» и маршрут «Сказочные оранжереи Царицына».

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