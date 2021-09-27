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Британские бизнесмены инвестировали в экономику Москвы почти 22 миллиарда долларов

Анастасия Волоснова

Город
Британские бизнесмены инвестировали в экономику Москвы почти 22 миллиарда долларов
Фото: Pexels

С начала 2021 года компании из Великобритании инвестировали в столичную экономику почти 22 миллиарда долларов. Об этом сообщил в понедельник, 27 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за девять месяцев их инвестиции выросли с 12,8 миллиарда долларов до 21,9 миллиарда долларов.

— Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям, — пояснил Ефимов.

Он уточнил, что в настоящее время в столице открыты представительства компаний Великобритании по производству пищевых продуктов, бытовой химии, энергетического оборудования.

— Самыми распространенными формами сотрудничества столицы с бизнесом остаются концессии, контракты жизненного цикла (КЖЦ), а также офсетные контракты, гарантирующие компаниям стабильный долгосрочный спрос на продукцию взамен на локализацию производства на территории города, — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что объем проектов государственно-частного партнерства в городе составляет более 1,1 триллиона рублей.

За первые шесть месяцев текущего года инвесторы вложили в столичную экономику 1,4 триллиона рублей, что почти на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, городские власти создают оптимальные условия для развития бизнеса, а столичные компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие города, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия.

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