СМИ: Накопительную пенсию могут изменить в стандартизированную схему

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Министерство финансов РФ поддержало идею о реформе замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС). Теперь оно может представлять собой стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения с равными для всех правилами. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В случае реализации данной реформы средства перейдут из собственности государства в собственность населения.

Чтобы простимулировать жителей России перевести деньги в негосударственные фонды, министерство предлагает предоставить налоговые вычеты и гарантии сохранности денежных средств. Кроме того, вновь вступившим в негосударственную систему пенсионного обеспечения россиянам будет предложен начальный бонус.

На эти цели Минфин планирует выделить средства из Фонда национального благосостояния.

Как рассказал источник «Коммерсантъ», глава министерства Антон Силуанов поддержал данный проект, однако окончательное решение по данной инициативе будет принимать правительство РФ.

Кроме того, правительство России увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы в честь Дня пожилого человека с 1 октября. О том, сколько составят допвыплаты, ранее рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.