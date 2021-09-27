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«Есть две новости...»: чего ждать России от победы социал-демократов на выборах в Германии

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Есть две новости...»: чего ждать России от победы социал-демократов на выборах в Германии
Фото: AP2008

Победа Социал-демократической партии Германии на парламентских выборах в ФРГ была вполне ожидаемой. Для российско-германских отношений от обновления парламентской коалиции стоит ожидать, как и больших плюсов, так и минусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Станкевич.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю. По итогам выборов у СДПГ 25,7 процента голосов, у ХДС/ХСС — 24,1 процента. Вместе с ними в бундестаг войдут еще три партии. На третьей строчке оказались «зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкает пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.

По словам Станкевича, результаты выборов соответствуют прогнозам. Они были достаточно предсказуемы. По их итогам для России есть две новости — плохая и хорошая.

— Правившая до сих пор коалиция консерваторов и социал-демократов уходит в прошлое. Ее не будет. А коалиция обещала нам преемственность курса в отношениях между Россией и Германией. Понятно, что наиболее вероятен вариант, что социал-демократы станут основой новой правящей коалиции, эта коалиция будет трехпартийной. К социал-демократом неизбежно добавляются «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии. И «зеленые», и либералы очень критически относятся к России. Особенно плохи для нас «зеленые», которые при упоминании Москвы и газопровода «Северный поток — 2», становятся ядовито-зелеными, — рассказал политолог.

Он подчеркнул, что если «зеленым» доверят Министерство иностранных дел, то они могут «наломать дров». С либералами проще — «они могут успокоиться, получив Министерство финансов», добавил Станкевич.

— И хорошая новость. Есть в Германии федеральная земля Мекленбург. Там находится приемный терминал газопровода «Северный поток — 2». Так вот в этой федеральной земле социал-демократы победили триумфально — с результатом в 40 процентов. И привела их к победе Мануэла Швезиг — самый мощный сторонник «Северного потока — 2», причем она выступает за то, чтобы как можно быстрее запустить его в дело. И вот сломать Мекленбург и авторитетную в партии Мануэлу вряд ли у кого-то получится, — сказал эксперт.

С одной стороны, после выборов в Германии стоит ожидать осложнений с новой коалицией. Но с другой — позиции сторонников российского проекта укрепились, заключил Станкевич.

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