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Турнир по шахматам «Серебряный ферзь» пройдет в столице

Василий Плиткин

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Турнир по шахматам «Серебряный ферзь» пройдет в столице
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Шахматный турнир «Серебряный ферзь» пройдет в Москве с 27 сентября по 3 октября. Соревнования приурочены ко Дню учителя, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— 27 сентября в Москве стартует шахматный турнир «Серебряный ферзь», организованный московским центром «Патриот. Спорт» и Федерацией шахмат Москвы. Зарегистрироваться и присоединиться к состязаниям можно до 1 октября. Московский центр «Патриот. Спорт» в течение всего года реализует разнообразные шахматные проекты, — рассказали в ведомстве.

Отборочные игры будут проходить с 27 сентября по 1 октября в онлайн-режиме на одной из игровых платформ в формате «блиц»: пять минут на партию плюс три секунды за ход. Количество участников от одного учреждения не ограничено. После каждого отборочного турнира в финал выйдут по шесть игроков.

В пресс-службе также уточнили, что финал турнира пройдет 3 октября, передает агентство городских новостей «Москва».

Победитель и призеры соревнований в личном зачете получат кубки и медали. Кроме этого, будет проведен командный зачет. Команда-победитель получит сертификат на проведение в своем учреждении мастер-класса от известного российского шахматиста.

15 сентября Российская сборная выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам. В финале соревнований национальная команда обыграла спортсменов из США. Ранее «ВМ» писала, как шахматы помогают общаться студентам из разных стран.

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