Маршрутка перевернулась в результате ДТП в подмосковном Одинцове

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, Одинцово, Красногорское шоссе Карта всех событий

В подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 11 утра на втором километре Красногорского шоссе. По предварительным данным, водитель иномарки (легкового автомобиля — прим. «ВМ») проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус.

По словам представителя ведомства, в момент происшествия в маршрутке пассажиров не было.

— В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали, — сказал собеседник «ВМ».

В Сети появились кадры с места аварии. На них видно, что микроавтобус в результате аварии перевернулся на бок.

Видео: Telegram / Типичное Одинцово

В комментариях под опубликованным видео местные жители написали, что ДТП произошло с участием маршрутного такси. По их словам, водитель микроавтобуса регулярно «гоняет», нарушая правила ПДД.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.