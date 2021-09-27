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Маршрутка перевернулась в результате ДТП в подмосковном Одинцове

Илья Ашуров

Происшествия
Маршрутка перевернулась в результате ДТП в подмосковном Одинцове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Одинцово, Красногорское шоссеКарта всех событий

В подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 11 утра на втором километре Красногорского шоссе. По предварительным данным, водитель иномарки (легкового автомобиля — прим. «ВМ») проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус.

По словам представителя ведомства, в момент происшествия в маршрутке пассажиров не было.

— В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали, — сказал собеседник «ВМ».

В Сети появились кадры с места аварии. На них видно, что микроавтобус в результате аварии перевернулся на бок.

Видео: Telegram / Типичное Одинцово

В комментариях под опубликованным видео местные жители написали, что ДТП произошло с участием маршрутного такси. По их словам, водитель микроавтобуса регулярно «гоняет», нарушая правила ПДД.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

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