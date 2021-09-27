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Московский завод разработал подводный кабель

Анастасия Волоснова

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Московский завод разработал подводный кабель
Фото: Pixabay

Столичная ГК «Москабельмет» разработала подводный гибридный кабель, который можно использовать для энергосбережения нефтегазодобывающих платформ объектов с суши или морских платформ на глубинах до 150–200 метров. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По его словам, всего кабельную отрасль в столице представляют 11 предприятий.

— За первое полугодие 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства производителями кабелей и кабельной арматуры достиг 14,4 миллиарда рублей, что на 53,7 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам 2020 года их совокупная выручка составила 21,5 миллиарда рублей, — отметил Прохоров.

Он отметил, что ГК «Москабельмет» объединяет в отрасли несколько заводов-лидеров. Их новый кабель с модулем с оптическими волокнами можно использовать для передачи данных и для контроля состояния подводной кабельной линии.

— Эта система по контролю температуры позволяет определять состояние кабеля, возможность увеличения токовой нагрузки, обнаруживать размытие грунта обратной засыпки, оголение кабеля вследствие зацепления якорем или пропахивания донного грунта льдами, своевременно оповещать о развитии опасных явлений для предотвращения повреждения ответственной кабельной линии, — пояснил генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков.

Актеры Марк Богатырев и Алексей Чадов, а также дирижер Юрий Башмет посетили московские промышленные предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». В прямом эфире звезды провели экскурсии на семи площадках столицы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сентябрьские виртуальные экскурсии посмотрел один миллион человек. Всего с ноября прошлого года экскурсии набрали шесть миллионов просмотров.

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