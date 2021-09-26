Онлайн-экскурсии проекта «Открой#Моспром» посмотрели миллион москвичей

Фото: Пресс-служба проекта «Открой#Моспром»

Актеры Марк Богатырев и Алексей Чадов, а также дирижер Юрий Башмет посетили московские промышленные предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». В прямом эфире звезды провели экскурсии на семи площадках столицы.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сентябрьские виртуальные экскурсии посмотрел один миллион человек. Всего с ноября прошлого года экскурсии проекта набрали шесть миллионов просмотров.

В сезоне 2021 года самой популярной экскурсией оказалась прогулка по цехам московской компании «С.П. Гелпик» вместе с Алексеем Чадовым. Ее посмотрели 370 человек. Экскурсия состоялась 2 сентября.

— На самом деле, меня всегда поражало, как какие-то лучи в металлической коробке способны проникать внутрь организма. А сегодня я смог побывать там, где делают рентгенографическое оборудование, — делился эмоциями актер.

Артист Марк Богатырев рассказал зрителям о работе предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва». Экскурсия с участием звезды собрала 330 тысяч зрителей.

Всемирно известный музыкант Юрий Башмет рассказал зрителям о Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Его видео-лекцию посмотрели около 300 человек, передали на официальном сайте мэра Москвы.