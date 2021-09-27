Удаленка и фотосъемка для Instagram: центр «Моя карьера» подготовил новый цикл лекций

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В центре занятости «Моя карьера» для москвичей подготовили цикл лекций, которые прочтут профессионалы из разных областей. Жителям столицы расскажут о секретах профессиональных фотосъемок и работе на удаленке.

Онлайн-занятие «Предметная съемка для «инстаграма». Секреты профессионального фотографа» проведет фотограф Вера Боровская 28 сентября в 10:00.

При этом 30 сентября в 16:00 бизнес-тренер и фриланс-рекрутер Анна Ларичева организует лекцию «Принципы эффективной работы в удаленном формате».

Лекцию «Работа для здоровья. Принципы заботы о себе во время рабочего дня» проведут 5 октября в 15:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников расскажет, как заботиться о здоровье при больших нагрузках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также в центре занятости «Моя карьера» 1 октября пройдет день открытых дверей «50 — новые 35» для москвичей старшего возраста. Все желающие смогут принять участие в тренинге «Цифровые инструменты: интернет-браузеры, электронная почта» и в акселераторе «От идеи до подиума». Также для участников будут подготовлены авторские деловые игры и мастер-классы.