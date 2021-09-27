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День открытых дверей для пожилых москвичей пройдет в центре «Моя карьера»

Анастасия Волоснова

Город
День открытых дверей для пожилых москвичей пройдет в центре «Моя карьера»
Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

В центре занятости «Моя карьера» 1 октября пройдет день открытых дверей «50 — новые 35» для москвичей старшего возраста. Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

По ее словам, в настоящее время горожане старшего поколения хотят продолжать работать и развиваться. По этой причине центр представил новую программу, ориентированную на них.

— Она помогает соискателям предпенсионного возраста быстро трудоустроиться, развить недостающие навыки и обрести уверенность в своих силах. Сегодня каждый человек может найти себе дело по душе, — пояснила Швец.

Она добавила, что все желающее смогут принять участие в тренинге «Цифровые инструменты: интернет-браузеры, электронная почта» и в акселераторе «От идеи до подиума». Также для участников будут подготовлены авторские деловые игры и мастер-классы.

В конце дня открытых дверей будет проведена ярмарка вакансий «Территория карьеры 50+», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

А сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы с 1 по 4 октября посетить программу, приуроченную к Дню пожилого человека. Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Звезда», «Салют» и «Факел». Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации.

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