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«Москино» бесплатно покажет фильмы ко Дню пожилого человека

Ольга Маркова

Развлечения
«Москино» бесплатно покажет фильмы ко Дню пожилого человека
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы с 1 по 4 октября посетить программу, приуроченную к Дню пожилого человека. Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Звезда», «Салют» и «Факел».

Старт программе даст ностальгический мюзикл «Зимний вечер в Гаграх». Наталья Гундарева сыграла звезду эстрады, певицу Мельникову, а главный усач советского и кооперативного кино Панкратов-Черный — ученика Беглова, пытающегося добиться мастерства в непростом деле — степе.

В воскресенье, 3 октября, зрителям представят тонкую элегию с настроением позднего Феллини и блестящим актерским ансамблем — «Из жизни отдыхающих».

4 октября на экране кинотеатра «Салют» можно будет увидеть мелодраму «Старомодная комедия», а в кинотеатре «Факел» — драму «Тема» об одиночестве и потере таланта.

Фильмы демонстрируются на пленке из архива «Москино».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

С 22 сентября «Москино» зовет зрителей на показы фильмов по произведениям швейцарских писателей Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша. Акция посвящена дням рождения классиков.

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