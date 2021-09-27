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Отец посадил за руль иномарки двухлетнюю дочь на юго-западе столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Отец посадил за руль иномарки двухлетнюю дочь на юго-западе столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Косыгина Карта всех событий

На юго-западе столицы водитель посадил за руль автомобиля маленького ребенка. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Видео инцидента появилось в Сети. На нем видно, как маленькая девочка сидит на руках у водителя иномарки Volkswagen.

В ведомстве отметили, что правонарушение произошло на улице Косыгина.

— Ничто не может служить оправданием такому халатному отношению к безопасности ребенка и окружающих. Изучаем видео, устанавливаем нарушителя, — говорится в сообщении.

Видео: LIFE

По данным издания LIFE, иномарка принадлежит 39-летнему мужчине. Он взял свою дочь на руки, пока машина стояла в пробке, потому что ребенок капризничал в детском кресле.

По предварительным данным, ребенку всего 2,5 года.

Похожий случай произошел минувшим летом. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель столичного такси, находясь за рулем автомобиля, посадил себе на колени ребенка. Позже таксиста привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере трех тысяч рублей

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