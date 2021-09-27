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Памятник Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище

Анастасия Волоснова

Город
Памятник Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Памятник установлен на могиле народного артиста СССР Олега Табакова, на Новодевичьем кладбище прошло его торжественное открытие. На церемонии в понедельник, 27 сентября, выступила вдова актера Марина Зудина.

По ее словам, на Новодевичьем кладбище впервые легко совместили в памятнике стекло и камень, ведь «главное — чтобы в этом был Олег Павлович».

— Очень сложно было совместить памятник на кладбище и передать жизнелюбие, жизнерадостность Олега Павловича, потому что мне хотелось, чтобы в этом памятнике была жизнь. Цвет зеленый — это цвет жизни, — отметила Марина Зудина.

Памятник был создан по проекту Николая Симонова в строгой и простой форме. Плиту из зеленого мрамора украсила надпись «Все, что взял на себя, я выполнил», пишет ТАСС.

До этого жена театрального режиссера Олега Табакова Марина Зудина раскрыла секрет отношений со своим супругом, ушедшим из жизни в 2018 году. По ее словам, психологи могли бы назвать их отношения созависимостью.

Позднее Марина Зудина впервые за долгое время вышла в свет с 15-летней дочерью Марией от Олега Табакова. Поводом послужила премьера спектакля «Вечно живые. История в лицах» в театре «Современник».

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Актера отключили от аппарата жизнеобеспечения. Церемония прощания с Олегом Табаковым прошла 15 марта в здании Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Он был женат на Марине Зудиной более 20 лет. У супругов родились двое детей: сын Павел и дочь Мария.

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