«Сплошное очарование»: Зудина показала подросшую дочь от Табакова

Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Актриса Марина Зудина впервые за долгое время появилась в свете с 15-летней дочерью Марией от Олега Табакова. Поводом послужила премьера спектакля «Вечно живые. История в лицах» в театре «Современник».

Юная девушка предстала в Х-силуэтном женственном платье и косухе, отчего выглядела нежно и модно одновременно. Видео с ней знаменитая мама опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Зудина рассказала, что пьеса о времени создания легендарного театра и его основателях была написана специально к 65-летию театра. Олега Ефремова сыграл его внук Никита Ефремов, а Олега Табакова — его сын, Павел Табаков.

— Ощущение команды, бешеной энергетики, взаимопонимания — все то, что было в далекие годы начала театра-студии «Современника». Необыкновенная атмосфера того времени, я была счастлива, что мой сын принял в этом участие! Я рада, что моя дочь видела это и, надеюсь, она что-то новое узнала о своем отце и о его жизни! — написала Зудина.

Поклонники оценили публикацию звезды и засыпали ее наследницу комплиментами.

«Мария выросла. Папина копия! Милая!»; «Чудеснейшая малышка! Очень искренняя улыбка!»; «Сплошное очарование», — отметили фолловеры.

Ранее Марина Зудина заявила, что не уводила Олега Табакова из семьи.

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