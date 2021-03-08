Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Такая хорошенькая»: Марина Зудина предстала в Сети без макияжа и фотошопа
Марина Зудина удивила подписчиков / Фото: tabakov.ru

«Такая хорошенькая»: Марина Зудина предстала в Сети без макияжа и фотошопа

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Марина Зудина настолько уверена в своей красоте, что решилась предстать на публике без макияжа. На воскресный завтрак в один из столичных ресторанов она пришла без косметики на лице. Артистка запечатлелась на фото и опубликовала его на своей странице в соцсети Instagram без обработки в специальной программе.

— Утро, Камергерский, чашка капучино… Все привычно и естественно, — написала под снимком Зудина.

Пост артистка сопроводила хештегами «без косметики» и «без фотошопа», давая понять, что показала себя в натуральном виде.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее внешности и осыпали комплиментами.

«Такая хорошенькая, домашняя, уютная. С наступающим вас праздником, Мариночка, крепкого здоровья и всех благ»; «Как приятно видеть настоящее лицо!»; «Только улыбка потерялась»; «Какая вы молоденькая, вам идет без косметики, как девочка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Марина Зудина восхитила поклонников блестящим нарядом.

Читайте также: «Достали»: Марина Зудина заявила, что не уводила Олега Табакова из семьи

без макияжафотоМарина Зудина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте