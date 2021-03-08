«Такая хорошенькая»: Марина Зудина предстала в Сети без макияжа и фотошопа

Марина Зудина удивила подписчиков / Фото: tabakov.ru

Актриса Марина Зудина настолько уверена в своей красоте, что решилась предстать на публике без макияжа. На воскресный завтрак в один из столичных ресторанов она пришла без косметики на лице. Артистка запечатлелась на фото и опубликовала его на своей странице в соцсети Instagram без обработки в специальной программе.

— Утро, Камергерский, чашка капучино… Все привычно и естественно, — написала под снимком Зудина.

Пост артистка сопроводила хештегами «без косметики» и «без фотошопа», давая понять, что показала себя в натуральном виде.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее внешности и осыпали комплиментами.

«Такая хорошенькая, домашняя, уютная. С наступающим вас праздником, Мариночка, крепкого здоровья и всех благ»; «Как приятно видеть настоящее лицо!»; «Только улыбка потерялась»; «Какая вы молоденькая, вам идет без косметики, как девочка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Марина Зудина восхитила поклонников блестящим нарядом.

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