Врач рассказала о неявных симптомах коронавирусной инфекции

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Эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала о неявных признаках коронавирусной инфекции. По ее словам, многие люди испытывают определенные симптомы, которые указывают на наличие заболевания, но неправильно интерпретируют их.

Специалист отметила, что к симптомам легкого течения коронавирусной инфекции можно отнести частое появление усталости, постоянные головные боли, боли в мышцах и суставах. Кроме того, многие начинают ощущать сухость во рту и по-новому воспринимать вкус привычных продуктов.

- Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам, переносят болезнь, на ногах, - отметила Ольга Ненастина в комментарии «Радио 1».

Врач также подчеркнула, что людям, которые перенесли заболевание в легкой форме, не стоит забывать о общепринятых мерах безопасности во время пандемии.

До этого биолог перечислила факторы, которые чаще всего приводят к тяжелому течению коронавирсной инфекции. Среди них наличие генетических заболеваний, возникновение цитокинового шторма или сопутствующей инфекции.