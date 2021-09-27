Музей Победы отметит день рождения балерины Ольги Лепешинской

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 28 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения балерины Ольги Лепешинской.

Во время Великой Отечественной войны Ольга Лепешинская не прекращала концертную деятельность. Она неоднократно танцевала и перед солдатами на фронте. Большой театр в этот период эвакуировали в Куйбышев.

К концу жизни у балерины было 14 орденов, но самыми дорогими она считала медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону Москвы».

Праздничная программа стартует с концерта чемпионов России балетной студии Анны Красовской, где они исполнят сольные номера из классического балета. Зрители увидят «Вальс цветов», вариацию принцессы Флорианы, вариацию Амурчика из балета Л. Минкус «Дон Кихот», танец Ангелочков из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», русский танец из балета «Щелкунчик», вариацию Редисочки из балета К. Хачатурян «Чиполлино», танец пастушков из балета «Щелкунчик», танец Часики, вариацию куклы из балета Л. Делиба «Коппелия», вариацию Феи Драже, вариацию Куклы из балета «Щелкунчик», вариацию Анюты из балета «Анюта», вариацию Жанны из балета «Пламя Парижа».

Также будут исполнен балетный танец «Номерок» в исполнении чемпионки России по классическому и современному танцу и специальный номер «Чайка», посвященный дню рождения Лепешинской.

Кроме того, гости музея смогут увидеть архивные фотографии.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.