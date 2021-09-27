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Ученые заявили о мировом снижении продолжительности жизни из-за COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые заявили о мировом снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пандемия коронавирусной инфекции привела к сильнейшему снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. К соответствующему выводу пришли ученые из Оксфордского университета, чье исследование было опубликовано в Международном журнале эпидемиологии.

Исследование проводилось в 29 странах. Среди них также были США и многие страны Европы.

По мнению ученых, COVID-19 сократил среднюю человеческую жизнь из-за высокого процента смертности в старших категориях граждан.

— Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы со Второй мировой войны, — говорится в исследовании.

Специалисты утверждают, что в Штатах продолжительность жизни у мужчин сократилась в среднем на 2,2 года, а в Литве на 1,7, передает РИА Новости.

При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове во вторник, 7 сентября, сообщила, что в различных регионах наблюдается неоднородная ситуация, но в целом мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Она уточнила, что в Европе снижаются случаи COVID-19 и повышается смертность, в Африке цифры идут на спад, а в Северной и Южной Америке наблюдается рост случаев коронавируса и смертей.

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