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«Странное желание»: Стефания Маликова поделилась мнением о замужестве

Анастасия Волоснова

Общество
«Странное желание»: Стефания Маликова поделилась мнением о замужестве
Фото: instagram/steshamalikova

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания рассказала о своем отношении к браку и созданию семьи. Мыслями девушка поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта.

Она пояснила, что ей не нравится идея «хотеть замуж», но она желает найти своего человека.

— Мне кажется, странное желание — хотеть замуж. Нормально хотеть найти своего человека, пройти с ним через какие-то препятствия, начать строить совместные планы на жизнь. Только потом выйти замуж. За конкретного человека, а не просто замуж за первого встречного. Сама по себе идея фикс — выйти замуж — очень нелепая, — написала Маликова.

Известно, что в начале июля Маликова отправилась в отпуск на Алтай, откуда публиковала фото на своей странице в соцсети Instagram. Снимки с похожими пейзажами в личном блоге размещал и хоккеист НХЛ Кирилл Капризов.

Журналисты сообщают, что сближение Маликовой со спортсменом произошло вскоре после ее расставания с сыном миллиардера Владимира Груздева. Капризов также является обеспеченным молодым человеком: в прошлом году он подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

Вместе с тем дочь Маликова охотно делится фотографиями с трехлетним братом Марком. Недавно она опубликовала совместное селфи с ним на своей странице в Instagram.

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