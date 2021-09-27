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«Найти замену будет тяжело»: Славутин прокомментировал уход Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Найти замену будет тяжело»: Славутин прокомментировал уход Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Александр Ширвиндт превратил Театр сатиры в территорию, где столкнулись вечности — классика и современность. Мало кто осмеливался на такие эксперименты. Так прокомментировал сообщение об уходе Ширвиндта с поста худрука театральный режиссер и педагог Евгений Славутин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Он стал новатором, который не побоялся экспериментов и преобразил театр. Это место стало площадкой для новаторских идей, в Театр сатиры вернулась нетленная классика, которая куда-то исчезла. Он оживил это место, преобразил, — сказал Славутин.

Собеседник «ВМ» отметил, что пост руководителя Театра сатиры должен занять «не менее гениальный театрал».

— Это, конечно, прерогатива департамента культуры, но, как мне кажется, найти замену будет очень тяжело, — заключил режиссер.

В понедельник, 27 сентября, Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра сатиры.

— Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, — сказал Ширвиндт.

По его словам, он уже подал соответствующее заявление в Департамент культуры города Москвы. Ширвиндт также изъявил желание продолжить сотрудничество с театром «в вертикальном положении», то есть, вероятно, в качестве актера.

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