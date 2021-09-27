Названа возможная причина ухода Ширвиндта с должности руководителя театра

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Уход Александра Ширвиндта с должности руководителя Московского академического Театра сатиры связан с его болезнью. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала народная артистка России Зоя Зелинская.

— Он не сообщал официально перед труппой о том, что уходит, я даже не знала, что он сделал официальное заявление в СМИ. Конечно, его уход связан с болезнью, которую он не озвучивает, — поделилась своим мнением артистка.

Зоя Зелинская отметила, что много лет проработала с Александром Ширвиндтом и найти замену ему будет очень тяжело.

— Уход руководителя, особенного такого — самая большая проблема для театра, труппы и даже для зрителя. Не представляю, кто его может заменить, — заключила Зелинская.

В понедельник, 27 сентября, российский режиссер и сценарист Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра сатиры. Несмотря на это, он изъявил желание продолжить сотрудничество с театром в качестве актера.

Режиссер возглавлял театр с 2000 года — с того момента, когда предыдущий худрук Валентин Плучек покинул свой пост по состоянию здоровья.

Александр Ширвиндт является народным артистом РСФСР и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».