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Песков рассказал о самочувствии Путина в самоизоляции

Полина Долганова

Общество
Песков рассказал о самочувствии Путина в самоизоляции
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится в самоизоляции, чувствует себя нормально. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Нет, все нормально, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, не простудился ли президент осенью.

До этого Песков сообщал, что Путин, находящийся в самоизоляции, поддерживает обычный образ жизни и находится в постоянном контакте с кабинетом министров и администрацией президента.

Владимир Путин принял решение уйти в самоизоляцию 14 сентября. Такой выбор глава России сделал после выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в его окружении.

Дмитрий Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении президента России Владимира Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

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